وديع دادا يوجه انتقادات لاذعة لماراثون الدار البيضاء بسبب “سوء التنظيم”- فيديو

وجه الصحفي وديع دادا، مقدم نشرات الأخبار بالفرنسية على القناة الثانية، انتقادات لاذعة لمنظمي مارثون الدار البيضاء، الذي أقيم صباح اليوم الأحد، وذلك بسبب ما اعتبره غياب “أدنى شروط التنظيم” ومعاناة المشاركين في هذه النسخة، من ظروف السباق، الذي كان على مدار 20 كلم.

ونشر الصحفي الشهير، على حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي “أنستغرام” شريط فيديو، يعبر فيه عن غضبه وامتعاضه من سوء التنظيم على طول 20 كلم من الماراثون، وذلك بغياب التأمينات اللازمة للمتسابقين على مستوى الطرق، بالإضافة إلى عدم تزويدهم بقنينات الماء.

إليكم ما قاله وديع دادا عن هذه النسخة من الماراثون:

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