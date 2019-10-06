خطير.. شخص يقتحم مركزا صحيا محاولا اغتصاب طبيبة وممرضة وسيدة حامل – التفاصيل

كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزان أنه، قبل أيام، حدثت حالة اعتداء خطيرة في جماعة مصمودة، حيث اقتحم شخص، معروف بسلوكه الإجرامي، المركز الصحي، وشرع في الاعتداء على العاملين فيه، وزواره من المرضى.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر حاول اغتصاب ممرضة، والاعتداء على طبيبة في نفس المركز الصحي، إضافة إلى اعتدائه على امرأة حامل، وقذفها بوابل من الكلام الساقط والنابي.

وخلف الاعتداء المذكور، بحسب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزان، هلعا في نفوس كل العاملين من الأطر الطبية في المركز الصحي في جماعة مصمودة، ما ترتب عنه عدم الاحساس بالأمن.

وأضاف المصدر ذاته أن الممرضة، التي تعرضت لمحاولة الاغتصاب، لم تستطع الالتحاق بعملها إلى حدود اليوم، نتيجة الظروف النفسية الصعبة، التي تمر منها، جراء هذا الاعتداء البشع، ومخافة أن يكرر المعتدي فعلته الخطيرة، خصوصا أنه لايزال حرا طليقا.

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وعبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزان، في بلاغ له، عن استنكاره لما أسماه بـ”تقاعس المسؤولين في توفير الحماية الضرورية لهم”.

وطالبت العصبة ذاتها “كل الجهات المعنية من سلطات إقليمية، ومحلية، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمندوب الإقليمي للصحة في وزان، والجماعات المحلية بضرورة التدخل العاجل لوقف مثل هذه الاعتداءات، والممارسات المشينة في حق الأطر الصحية، وتوفير الحماية لهم”.

كما طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزان “بضرورة عدم ترك الجاني، الذي قام بهذا الاعتداء الهمجي على الممرضة والمرتفقين بالمركز الصحي مصمودة طليقا”.