شكرا لقرائتكم خبر عن خروقات حوثية جديدة .. الميليشيات تقصف مواقع المشتركة في حيس والان مع التفاصيل

سجلت مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، خروقات جديدة لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، للهدنة التي أعلنتها الامم المتحدة ضمن إتفاق السويد بين الشرعية والميليشيات والذي لازال متعثراً بسبب تعنت الميليشيات .

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن مليشيات الحوثي الإرهابية عاودت قصفها واستهدافها المتكرر على مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المختلفة .

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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر مليشيا الحوثي استهدفت صباح اليوم الأحد على مواقع القوات بالقذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة .

وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 ، واستهدفت المواقع بالأسلحة الثقيلة عيار 23 ، فيما فتحت النار على مواقع أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص وغيرها من