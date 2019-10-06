شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محافظ مأرب يؤكد عزم السلطة المحلية تفعيل مبدأ الثواب والعقاب والان مع التفاصيل

أكد محافظ محافظة مأرب اليمنية، اللواء، سلطان العرادة، عزم السلطة المحلية على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب .

وشدد خلال ترأسه اليوم الأحد، إجتماع المكتب التنفيذي، على اهمية تكثيف جهود العمل والانجاز والابتعاد عن الروتين والرتابة التي تتسبب في افشال الاعمال وتقليل حجم الانجاز .. مؤكداً عزم قيادة السلطة المحلية محاسبة كل مقصر واتخاذ الاجراءات التقيمية لاداء كل مكتب وتفعيل مبدأ الثواب والتحفيز للمتميزين.

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وناقش الإجتماع، حسبما أوردت وكالة سبأ الحكومية، تقريري مكتب الاحصاء قدمه مدير عام المكتب سالم بليم، ومكتب الخدمة المدنية والتأمينات قدمه مدير عام المكتب سعود اليوسفي، واللذان تضمنا سير العمل خلال الفترة الماضية والانجازات المحققة والتحديات التي تواجه سير العمل وتوصيات ومقترحات تجاوزها.

كما استمع الاجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح وعبدالله احمد الباكري، الى توضيح من مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب حول الاجراءات التي اتخذها المكتب من اجل توفير بيئة تعليمية وفصول دراسية لاطفال الاسر النازحة في مخيم الجفينة للنازحين وحجم الكثافة الطلابية للنازحين المقبلين على التسجيل في المدارس الحكومية في المدينة والتي وسعت الفجوة بشكل كبير بين ما هو متاح وبين مستوى الاقبال من حيث الفصول الدراسية والكتب المدرسية والمشعلمين وغيرها.

واستمع المجتمعون الى توضيح من مدير عام مكتب الاشغال العامة المهندس داؤود المذحجي، حول جهود المكتب للحفاظ على المخطط الحضري للمدينة وعدم السماح للعبث به من خلال البناء غير المصرح او البيع والشراء في اراض بيضاء دون اسقاطها من مكتب الاشغال العامة لتطابق المخطط.