وزير النفط الإيراني يكشف فحوى لقاء عقده مع نظيره السعودي

كشف وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، عن إجرائه لقاء بعيداً عن وسائل الإعلام مع نظيره السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مؤتمر حول الطاقة في موسكو أوائل الشهر الجاري.



وأشار زنغنة إلى أن "إيران لم تتسبب في أي خلافات مع السعودية"، مشددا على أن "بلاده تريد الصداقة مع كل الدول في المنطقة". وقال زنغنة في تصريح صحفي أدلى به اليوم، ونقلته وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية: "التقيت معه، وقلت له إننا أصدقاء منذ 22 عاما، وهذه الصداقة شهدت كل حالات الصعود والهبوط في العلاقات الإيرانية السعودية ، ولم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة لي في لقائك".وأشار زنغنة إلى أن "إيران لم تتسبب في أي خلافات مع السعودية"، مشددا على أن "بلاده تريد الصداقة مع كل الدول في المنطقة". وتابع وزير النفط الإيراني، متوجها إلى السعودية: "يجب عليهم ألا ينظروا إلينا كأعداء، لأن العدو موجود خارج هذه المنطقة".

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