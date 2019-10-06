شهدت الانتخابات التشريعية التونسية، إقبالاً ضعيفاً على الدوائر الانتخابية السبع والعشرين مع انتصاف النهار في تونس.
وكانت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية في تونس فتحت أبوابها، في السابعة من صباح الأحد (توقيت غرينيتش) على أن تغلق في الخامسة مساء، مع العلم أن الانتخابات بدأت الجمعة في ست دوائر في الخارج.
وبموجب هذه الانتخابات، التي يشارك فيها قرابة 15 ألف مرشح موزعين على 1592 قائمة انتخابية، سيتشكل المشهد النيابي الجديد والثاني في تاريخ البلاد منذ احتجاجات 2010 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 تشرين الأول 2019، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 تشرين الأول المقبل، وفق الأجندة الرسمية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يشار إلى أن الحملة الانتخابية التشريعية كانت قد انطلقت يوم 14 أيلول الماضي بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، وامتدت على مدى 21 يوما.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس نحو 7 ملايين ناخبين، منهم 1.9 مليون مسجل جديد، أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتباً داخل تونس وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات التونسية تشهد إقبالاً ضعيفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.