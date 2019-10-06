ماذا تعرف عن حرب 6 أكتوبر 1973؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مصر تحتفل بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

في الـ6 من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، شنت مصر وسوريا حربا على إسرائيل، وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية، بعد حرب فلسطين 1948، وحرب السويس 1956، وحرب الأيام الستة 1967.

الحرب بدأت يوم السبت 6 أكتوبر/تشرين الأول، بتنسيق هجومين مفاجئين متزامنين على قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة، وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة، وبدعم عسكري واقتصادي من عدد من الدول العربية، ليلحق الصف العربي هزيمة مدوية بالعدو الإسرائيلي المتغطرس.

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