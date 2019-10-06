البرلمان العربي يدين بشدة مقتل متظاهرين بالعراق

جانب من المظاهرات الغاضبة في العراق

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الأحد، بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مباني الدولة العراقية، معربا عن قلقه إزاء هذه الأوضاع.



وحث رئيس البرلمان العربي، في بيان، الحكومة العراقية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكدا وقوف ودعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

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وقال رئيس البرلمان العربي: "نُتابع بقلق شديد ما يجرى من تطورات في العراق".





والثلاثاء الماضي 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اندلعت احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

بلغت أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية بحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، ٩٣ قتيلا و٣ آلاف و٩٧٨ جريحا.