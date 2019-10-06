كاتب بريطاني: الشارع العراقي "يغلي" من الفساد

حذر كاتب بريطاني من أن إحساس العراقيين بالظلم والغضب وصل لمرحلة الغليان، لافتا إلى أن الخوف من التنظيمات الإرهابية ألجم الكثير في السابق عن انتقاد الفساد.



وقال باتريك كوكبيرن، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، في مقال بصحيفة "إندبندنت"، إن العراق يقف حاليا عند مفترق طرق في تاريخه الحديث يترقب ما إذا كانت التدابير التي اتخذتها الحكومة من فرض حظر التجول وحجب خدمات الإنترنت ستفلح في إنهاء المظاهرات الدائرة.

وأوضح أن تصرف إطلاق الشرطة للرصاص المطاطي والحي على المتظاهرين عندما حاولوا عبور جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء تسبب في تحول مظاهرة صغيرة إلى مظاهرات حاشدة.



ورأى كوكبيرن أن إحساس العراقيين تولد من علمهم أن بلادهم تمتلك ثروة نفطية هائلة، تدر 6.5 مليار دولار شهريًا، لكنهم يعانون من بطالة واسعة النطاق، ونقص الكهرباء، وفساد واسع النطاق ونظام صحي وتعليمي رديء الجودة.





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ولفت إلى أن أحد نقاط القوة في الاحتجاجات أنها بلا قيادة محددة وتلقائية، ويحمل المشاركون فيها شعارات مختلفة، ما يعني أن الحكومة لا يوجد أمامها من تخاطبه.



وأوضح أن الغضب العارم إزاء سرقة الحكومة لموارد العراق قائم منذ عام 2003، ولكن الزعامات السياسية الموالية لإيران بالاصطفاف خلف قيادتهم للحيلولة دون عودة تنظيم القاعدة أو داعش.

واستطرد الكاتب أن هذه الحجة كانت مقنعة حتى استعادة الموصل من تنظيم داعش، مشيرا إلى أنه لم يعد الخوف من قتل الأسرة أو الأقارب على يد مسلحي تنظيم داعش حائلا دون تظاهر الناس ضد تفشي الفساد والافتقار للخدمات.

وألمح إلى أن الأوضاع ازدادت سوءا نتيجة لرفض الحكومة تقديم أية تنازلات بعد التعامل الخاطئ مع المظاهرات في بادئ الأمر، فكان ينبغي على رئيس الوزراء الإعلان عن اعتقال الشخصيات الأكثر فسادا في حكومته، لكنه عوضا عن ذلك قالت إنه سيفتح تحقيقا في أسباب المظاهرات، لكن تلك الأسباب واضحة للعيان فهي الفساد وغياب الوظائف وتردي الخدمات.

وبين أن الحكومة لن تتمكن من الاستمرار في إغلاق بغداد، التي يقطنها 7 ملايين نسمة، بشكل كامل لفترة طويلة.

كما أكد أن حجب الإنترنت ربما يكون قد زاد من صعوبة تنظيم المظاهرات في وسط المدينة لكنها تسببت في انطلاق المظاهرات في جميع أنحاء بغداد، ودفعت المتظاهرين إلى إضرام النار في مباني البلديات ومقرات الأحزاب السياسية الموالية للحكومة.

واختتم الكاتب مقاله بالقول إنه ما لم يتمكن رئيس الوزراء من السيطرة على الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة فإن مصير حكومته سيكون إلى زوال.