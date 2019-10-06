محمد بن زايد ورئيس وزراء بلغاريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، في قصر البحر، بوريسوف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بزيارة رئيس الوزراء البلغاري، معربا عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص تنمية علاقات الصداقة والتعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى جانب المجالات التعليمية والصناعية والثقافية بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

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وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص الإمارات على بناء جسور التواصل والتعاون مع الدول الصديقة كافة بما يخدم جهود التنمية المستدامة وترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوبها.





وأعرب عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات متميزة تقوم على أسس راسخة من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما.

وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى توفر العديد من مقومات النمو والازدهار لدى البلدين لاستثمارها خلال الفترة المقبلة لما فيه خير شعبيهما الصديقين.

من جانبه، أكد رئيس وزراء بلغاريا حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع الإمارات في المجالات كافة، مشيرا إلى أن زيارته تأتي في إطار اهتمامه بدعم علاقات الصداقة المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين.

وقال إن بلغاريا ودولة الإمارات لديهما رؤى وتطلعات مشتركة لتحقيق نمو مستدام تدعمه العديد من المقومات والفرص الواعدة لإقامة المشاريع الاقتصادية الاستثمارية المشتركة التي تسهم في تطوير وتعزيز علاقاتهما.