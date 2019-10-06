أكّد محام في واشنطن الأحد أن شركته تمثّل مبلّغين "عديدين" على صلة بتهمة استغلال السلطة التي تسببت بفتح تحقيق يهدف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال المحامي آندرو باكاج عبر تويتر "يمكنني التأكيد أن شركتي وفريقي يمثلون مبلّغين عديدين على صلة (بالقضية) التي تم كشفها في 12 آب/اغسطس 2019 للمفتش العام للاستخبارات"
كانت هذه تفاصيل خبر محام يؤكّد أنه يمثّل مبلّغين عديدين في قضية ضغط ترامب على #أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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