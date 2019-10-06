انت الان تتابع دعوات للتسوية في ملف بريكست عشية اجتماع الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

حضت كل من بروكسل ولندن الطرف الآخر على البحث "عن حل وسط" عشية مفاوضات الاثنين حول بريكست، ولمحت الحكومة البريطانية الى أنها قد تلين موقفها بشأن النقاط المختلف عليها في خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ويهدف مشروع جونسون الذي قدم الاربعاء، الى انهاء معضلة الحدود الايرلندية، مع تفادي عودة المراقبة بعد بريكست بين جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية التي ستخرج من الاتحاد الاوروبي كباقي المملكة المتحدة.

لكن الاوروبيين تلقوا هذا المشروع بحذر معتبرين أنه يحوي نقاطا "تنطوي على اشكاليات" ويجب اعادة النظر فيه. واعتبر جونسون أنه قطع الجزء الخاص به من الطريق.

وفي رسالة نشرتها صحيفتا صنداي اكسبرس وصن اون صنداي المؤيدتان لبريكست، قال جونسون أنه قدم "تنازلات" ودعا الاتحاد الاوروبي للقيام بالامر ذاته.

وكتب "أقول لاصدقائي الاوروبيين +اغتنموا الفرصة التي توفرها مقترحاتي الجديدة. انضموا الينا في طاولة المفاوضات بروح التسوية والتعاون ولننجز بريكست يعمل لاجل الجانبين+".

من جهتها رمت بروكسل الكرة الى لندن ودعتها الى تقديم مقترحات جديدة.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه لصحيفة لوموند ان التوصل الى اتفاق أمر "بالغ الصعوبة" لكنه يظل "ممكنا".

وشدد على انه اذا لم تأت الحكومة البريطانية "بمقترحات جديدة بشأن مشكلتين ابلغناها بهما، لا أرى كيف يمكن ان نحرز تقدما".

والمشكلتان هما عودة المراقبة الجمركية بين جمهورية ايرلندا ومقاطعة ايرلندا الشمالية، وحق التصويت الذي ترغب لندن في منحه لبرلمان مقاطعة ايرلندا الشمالية.

بدا الوزير البريطاني المكلف بريكست ستف باركلي الاحد منفتحا على التسوية بشأن مصادقة برلمان مقاطعة ايرلندا الشمالية وقال "يمكن ان ننظر في هذا ونتباحث فيه".

اما المشكلة الثانية التي أثارها الاوروبيون بشأن تعقيدات المقترحات البريطانية لتفادي اعادة حدود صلبة بين شطري ايرلندا فقال الوزير عنها "بالطبع يمكن أن ندخل في تفاصيل التشغيل العملاني" لكنه دعا الاتحاد الاوروبي الى ابداء "مرونة" و روح "ابداع".

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وقال رئيس وزراء لاتفيا كريسانيس كارينس لبي بي سي الاحد ان ابرام اتفاق بريكست "يرتهن بالكامل لرغبة السيد جونسون، لاننا في الجانب الاوروبي منفتحون دائما".

وقبل 25 يوما من الموعد المقرر لبريكست كرر جونسون أنه لن يكون هناك "تأجيل جديد" لبريكست الذي سبق ان تم تأجيله مرتين.

بيد ان قانونا صدر مؤخرا بعد مصادقة البرلمان يجبر جونسون على تأجيل موعد بريكست اذا لم يحصل اتفاق في القمة الاوروبية القادمة يومي 17 و18 تشرين الاول/اكتوبر، وذلك لتفادي خروج "بدون اتفاق" تعتبر عواقبه الاقتصادية والاجتماعية كارثية.

لكن جونسون المصمم على اخراج المملكة من الاتحاد "بأي ثمن"، يمكن ان يتجاهل هذا القانون والتمسك بمنصبه، واضعا بذلك الملكة اليزابيث أمام تحدي اقالته، بحسب صنداي تايمز نقلا عن مصادر حكومية.

والورقة الاخرى التي يمكن ان يلعبها هي فيتو من دولة عضو في الاتحاد الاوروبي على تأجيل بريكست. اذ يحتاج التاجيل لاجماع الاعضاء ويكفي اعتراض واحد لمنع التأجيل.

وأشارت صحيفة تلغراف السبت الى احتمال أن يأتي الفيتو من المجر ورئيس حكومتها فيكتور اوربان.

وقال مصدر في الخارجية المجرية "حتى الآن ليس هناك طلب تأجيل بالتالي لا مجال للتخمينات".

من جانبها اشارت صنداي تلغراف نقلا عن مصادر حكومية بريطانية الى انه في حال اجبر جونسون على تأجيل بريكست، فانه سيبدي موقفا صعبا تجاه بروكسل من خلال "تخريب" مشاريع الاتحاد الاوروبي مثلا من خلال فيتو على ميزانية الاتحاد.

وفي انتظار موعد المفاوضات الاثنين يجري جونسون اتصالات مع القادة الاوروبيين.

وقال احد الذين اتصل بهم وهو رئيس الوزراء الفنلندي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، انه ابلغ جونسون ان "من المهم التوصل الى حل في غضون أسبوع" مضيفا ان "جونسون أبدى موافقته على الجدول".