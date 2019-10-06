ماكرون يحث جونسون على مناقشة أحدث مقترحاته حول الخروج من الاتحاد الأوروبي

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قال مسؤول في قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على الدخول سريعا في مناقشات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي وذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الأحد شرح فيه جونسون أحدث مقترحاته حول الخروج من الاتحاد.
وقال المسؤول "بوريس جونسون قدم أحدث مقترحاته... الرئيس أبلغه بأن المفاوضات يجب أن تستمر بسرعة مع فريق ميشيل بارنييه في الأيام المقبلة من أجل الوصول إلى تقييم في نهاية الأسبوع عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يحترم مبادئ الاتحاد الأوروبي".
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