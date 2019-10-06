شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: قضيتنا تبقى في حاضنة وأولوية بعديها العربي والإقليمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية دياب اللوح، زيارة رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد اشتيه على رأس وفد وزاري إلى مصر غدا (الاثنين)، بناءً على دعوة من الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح السفير دياب اللوح أن الوفد الوزاري يعدّ الأكبر فى تاريخ العلاقة بين البلدين، وهو انعكاس وتجسيد للعلاقة الإستراتيجية والأخوية بين الرئيس محمود عباس والرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكريس للتنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين القيادتين.

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وأشار السفير دياب اللوح إلى أن القضية الفلسطينية تمرّ بواحدة من أهم المنعطفات السياسية في ظل وضع دولي ملتبس غير قادر على إلزام المحتل بقرارات شرعية دولية، إنما تبقى في حاضنة وأولوية بعديها العربي والإقليمي، وفي مقدمة هذه الحاضنة، وتأتي زيارة الوفد الوزاري لتأكيد هذا الموقف المعتاد للأشقاء في مصر، وترسخّ العلاقة الأخوية بين القيادتين.

وأفاد السفير دياب اللوح بأن تلبية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني دعوة شقيقه المصري بتشكيل وفد رفيع المستوى يضم 12 حقيبة وزارية تدّل على حرص دولته على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع مصر ودوام التنسيق الثنائي في شتّى المجالات.

وذكر السفير دياب اللوح أن الوزراء المشاركين في الزيارة هم: وزراء الخارجية، والمالية، والاقتصاد، والتعليم العالي، والأشغال العامة، والصحة، والزراعة، والحكم المحلي، والمواصلات، والاتصالات، ورئيس سلطة الطاقة، وأمين عام مجلس الوزراء، والمتحدث باسم الحكومة، إضافة إلى حقيبتي الداخلية والأوقاف اللتين يحملهما دولة رئيس الوزراء.