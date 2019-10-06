رسالة من انتصار السيسي للشعب المصري

كتب: ضياء السقا

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة إلى الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقالت انتصار السيسي، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل معًا بذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم، الذى قدم فيه الشعب المصرى بكل أطيافه وفئاته، نموذجًا لا ينسى فى الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة".

وأضافت: "حفظ الله مصر من كل سوء".

وكان الرئيس السيسي قد وجه التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد، موضحًا أن مصر ستظل وطنا منصورا مرفوع الراية، مهما تعدد أشكال الحرب وتغيرت أساليبها.

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وتابع الرئيس خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر: "حفظ الله مصر وشعبها العظيم.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وقال السيسى فى كلمته للشعب، بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد، أن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد أيامها، يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضى والمستقبل، مؤكداً انه تعبير عن إرادة أمة.

وأكد الرئيس، أن يوم 6 أكتوبر، يمثل تعبير فريد عن عظمة الشعب المصرى.

وأضاف خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر، أن حرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصرى وراء قواته المسلحة.

وتحتفل الدولة المصرية، الأحد، بالذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر، والتى استطاعت القوات المسلحة خلالها أن تسطر ملحمة قتالية وصفتها العديد من المراجع العسكرية بالمعجزة من خلال تحقيق النصر على الجيش الإسرائيلى.