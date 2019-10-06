جعجع: قرار السلم والحرب بيد حزب الله وإيران ستخرج من الأزمة أقوى

حذّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ من أن "هناك خطرين داهمين على لبنان في الوقت الحاضر، الأول أمني-عسكري-استراتيجي، باعتبار ان لبنان حالياً هو كحافلة دون سائق، مَن يقودها هو غير الجالس خلف المقود، ولا نعرف الى أين سيوصلنا؟ فقرار السلم والحرب هو بيد ​حزب الله​ كلياً، على أمل ألا يجرّنا الحزب الى حرب في المنطقة مع كل تبعاتها الدراماتيكية للأسف، أما الخطر الثاني فهو مالي-اقتصادي جدّي للغاية"، لافتاً إلى أن "الدولة مديونة بأكثر من 94 مليار، والنمو اللبناني يقارب الصفر بالمئة في السنوات الأخيرة، كما ان مداخيل الدولة تتناقص بينما مصاريفها على ازدياد، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم توظيف 5300 موظف غير قانوني وقد اكتشفت لجنة المال و​الموازنة​ هذا الأمر ووثقته، عدا عن المعابر غير الشرعية التي لا يتم إقفالها لأن هناك بعض المستفيدين منها، كما ان البعض لا يريد هيئة ناظمة للاتصالات، وبالتالي مع هكذا نفسية لن نخرج من الأزمة التي نحن فيها، لذا كنا ضد الموازنة الحالية لأنها لا تُخرج البلد من أزمته".

وخلال كلمة ألقاها أمام القواتيين المشاركين في المؤتمر الثالث والعشرين للقوات اللبنانية في ​أميركا​ الشمالية، رأى جعجع ان "هناك مواجهة كبيرة في المنطقة بين أميركا وحلفائها من جهة وبين ​ايران​ وحلفائها من جهة أخرى، وقد تجلّت بالعقوبات الاقتصادية الأخيرة التي ليس من الظاهر أنها ستُعطي نتيجة، فهل أميركا وحلفاؤها مستعدون للذهاب أبعد من ذلك؟ كل الدلائل تشير عكس ذلك، ما يعني أن إيران ستخرج أقوى من هذه الأزمة، وبالتالي هناك علامة استفهام كبيرة حول الوضع في الشرق الأوسط انطلاقاً من هذا الواقع".