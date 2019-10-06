الكتائب: سنعيد الحياة لغابة الشهيد في إيليج تكريما لمن سقطوا دفاعا عن لبنان

أعلن "​حزب الكتائب​ ال​لبنان​ية" أنه "سيعيد ​الحياة​ الى غابة الشهيد في إيليج"، مشيراً الى أنه "تكريما لذكرى من سقطوا دفاعا عن لبنان، وبطلب من رئيس الحزب ​سامي الجميل​ والامين العام ​نزار نجاريان​، يقوم ​حزب الكتائب اللبنانية​ ممثلا بمصلحة الشهداء وندوة المهندسين في الحزب، بوضع دراسة شاملة لغابة الشهيد في ايليج، بهدف اعادة الحياة اليها عبر اجراء الاصلاحات اللازمة التي تليق بالشهداء".

وفي بيان له، لفت الحزب الى أنه "لهذه الغاية، قامت مصلحة الشهداء في حزب الكتائب برفقة فريق عمل مؤلف من ندوة المهندسين في الحزب برئاسة طانيوس الجميل ورئيس قسم ميفوق جورج سلامة، بزيارة هذه الغابة التي تقع قرب المقام البطريركي في ايليج، وتم الكشف عليها وعلى اللوحة التذكارية وتم وضع تصور شامل لها كخطوة اولى على طريق الالف ميل".

وكانت صلاة على أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن لبناننا الحبيب امام اللوحة التذكارية للشهداء".

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