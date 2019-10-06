استدعت ​وزارة الخارجية​ الأردنية القائم بالأعمال الإسرائيلي، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز مواطنين أردنيين اثنين وعلى ظروف احتجازهما.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أنها "استدعت القائم بأعمال ​السفارة​ الإسرائيلية في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي وعبد الرحمن مرعي، والظروف غير اللائقة لاحتجازهما".

وكررت طلبها "سرعة الإفراج عنهما وحملت ​السلطات الإسرائيلية​ مسؤولية سلامتهما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل وتسلمه مذكرة احتجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.