عودة خدمة الإنترنت في العراق بعد انقطاعها لأيام

أفادت وكالة الأنباء ​العراق​ية بأن "خدمة ​الإنترنت​ عادت إلى معظم أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة ​بغداد​، بعد انقطاعها في الأيام الماضية تزامنا مع استمرار الاحتجاجات".

وتوقفت خدمة الإنترنت في عموم أنحاء العراق ما عدا ​إقليم كردستان​ شمالا، منذ الخميس الماضي، مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات.

وأعلن مرصد "نت بلوكس" المتخصص في مراقبة ​الأمن​ السيبراني وإدارة الإنترنت عن "عودة الإنترنت بشكل جزئي إلى العراق، فيما يستمر حجب مواقع التواصل".

ولفت الى أنه "تم التأكد من عودة الإنترنت إلى العراق بعد 78 ساعة من حجبه".

وأوضح أن "مؤشرات حركة بيانات الاتصال تصل إلى 60 بالمئة"، وأضاف أنه "ما زالت موقع التواصل الاجتماعي محجوبة لمعظم المستخدمين".

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