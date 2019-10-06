سفير تركيا في بلغراد: زيارة أردوغان لصربيا تحمل أهمية اقتصادية كبيرة

أعلن ​السفير التركي​ لدى ​صربيا​، تانجو بيلغيتش، أن "زيارة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى صربيا، تحمل أهمية كبيرة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

ولفت بيلغيتش الى أن "زيارة أردوغان الحالية إلى بلغراد تأتي بعد عامين من آخر زيارة له إليها"، معرباً عن "توقعهم بأن تساهم هذه الزيارة في إكساب العلاقات التجارية والاقتصادية وحتى السياسية بين البلدين، زخماً كبيرا".

وأوضح أن "الزيارة الأخيرة لأردوغان شهدت تأسيس مجلس التعاون التركي - الصربي رفيع المستوى، والذي عقد أولى اجتماعاته في ​أنقرة​، فيما سينعقد للمرة الثانية في بلغراد"، مشيراً إلى "ارتفاع حجم الاستثمارات التركية في صربيا"، لافتاً الى أن "قيمتها تجاوزت 200 مليون ​دولار​ بعد أن كانت مليون دولار فقط عام 2011".

وأشار الى أن "هناك الكثير من ​المصانع​ التركية في صربيا، ومن المخطط أن يفتتح الرئيس أردوغان 6 مصانع أخرى خلال زيارته المرتقبة، فيما سيضع حجر أساس ​المصنع​ السابع."

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