الملك السعودي: نتمنى دوام الاستقرار والازدهار للسودان

لفت الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله رئيس مجلس السيادة ​السودان​ي ورئيس الوزراء ​السوداني​ إلى "إننا نتمنى دوام الاستقرار والازدهار للسودان". من جهتها، أكدت ​وزارة الخارجية السعودية​ "إننا نعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب".

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