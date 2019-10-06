أفادت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" الاسرائيلية بان "​إسرائيل​ ستُهزم في أي حرب قادمة، لأنها في حالة عدم يقين بقدرة ​الجيش​ على التعامل مع الحروب"، مشيرةُ إلى ان "الحرب التالية ستهز إسرائيل كما لم تهزها في حرب تشرين أول عام 1973 واليوم السادس من تشرين الأول الذي وقعت فيه حرب عام 1973، ما زال يبعث القشعريرة في الأجساد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستُهزم بأي حرب قادمة لأنها بحالة عدم يقين بقدرة جيشها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.