الجيش الليبي يعلن سيطرته على محور العزيزية

أعلن ​الجيش الليبي​ عن "سيطرته على محور العزيزية، أكبر محاور العاصمة ​طرابلس​ التي بدأ القتال فيها منذ فجر اليوم، وحقق تقدما استراتيجيا في مناطق مختلفة فيه".

وأشار ​اللواء​ 106 مجحفل في بيان له أن "الجيش سيطر سيطرة تامة على ضاحية العزيزية، والتي تعتبر بوابة العاصمة من ​الجنوب​ الغربي، والتي عبرها يتم الوصول للحدود الغربية للبلاد".

ولفت الى أن "وحدات عسكرية تابعة للجيش الليبي استطاعت، خلال ساعات، السيطرة التامة على منطقة العزيزية الكبرى إلى الجنوب الغربي من العاصمة طرابلس".

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