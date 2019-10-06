النشرة: 4 جرحى في معمل معالجة النفايات بصيدا جراء تشغيل إحدى الآلات

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن سقوط ٤ جرحى في معمل معالجة النفايات في صيدا، جراء تشغيل إحدى الآلات في حين كان العمال بداخلها يقومون بصيانتها.

والجرحى هم : (حسان.ح)، (محمد.أ)، و(عماد.م) و(اياد.ح)، عمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد وعناصر الصليب الأحمر اللبناني وعناصر الدفاع المدني على نقل 3 منهم إلى ​مستشفى حمود​، والجريح الرابع الى ​مستشفى صيدا الحكومي​ لتلقي العلاج.