اعتصام في بعلبك احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

نفذ محتجون على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اعتصاما في ساحة سراي مدينة بعلبك.

وتحدث باسم المعتصمين محمد ديب عثمان فقال: "بتنا عبيدا لسلطة فاسدة، تخطت كل الحدود بإذلال شعبها، فلا ماء ولا كهرباء ولا تعليم ولا طبابة واستشفاء، ولا نسمع بتلك الأمور إلا في موسم ​الانتخابات​، فأين هو الإنماء المتوازن الموعود؟ إن السلطة الفاسدة أنتجت بيئة تستنشق ​الفساد​ وتفرزه سموما على المواطنين، وإن سلطة تعاقبوا عليها واستولوا على مدخراتها منذ عام 1992 وتقاسموا حصصها على أساس مزرعتهم لا تستحق الاحترام".

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