قوى الامن: توقيف لبناني بتهمة تصنيع الدبق في الرميلة

اشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة في بيان الى انه "وردت معلومات الى شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من قبل جمعية بيئية، حول قيام شخص بتصنيع الدبق المحلي لاصطياد ​الطيور​ في محلة الرميلة. وفي إطار حملة ملاحقة تجار "الشبك" و"الدبق"، توجهت دورية من ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي الى المحلة المذكورة، بتاريخ 05/10/2019، وأوقفته بجرم مخالفة قانون ​الصيد​ البري، ويدعى: خ. غ. (مواليد 1969، لبناني). وضبط بحوزته /6/ حزمات من قضبان الدبق.

واوضحت انه تم تسليمه مع المضبوطات الى مخفر ​الدامور​، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".

واكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على "مخاطر الصيد العشوائي سواء بواسطة الشبك او الدبق أو غيرها من الوسائل غير المشروعة، بحيث يعتبر ذلك من أسباب اختلال التوازن البيئي. وإنها على استعداد لتلقي كل الحالات الموثقة لأي مخالفة لقانون الصيد، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو...)، سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات المعنية، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا على twitter، Facebook، وعلى خدمة بلغ، على موقعنا الرسمي "www.isf.gov.lb"، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين".