أكد رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ أنه "رحلت نادين جوني قبل أن تحقق غاية نضالها باستعادة حضانة ابنها كرم بسبب ظلم قوانين الأحوال الشخصية للمذاهب. أقل واجباتي كنائب أن أكمل النضال مع مجتمعنا لنعدل القوانين الجائرة، سعيا نحو قانون مدني موحد وحديث للأحوال الشخصية، فننهي هذا الظلم اللاحق بالأمهات في ​لبنان​".

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كانت هذه تفاصيل خبر معوض نعى نادين جوني: واجبي اكمال النضال لتعديل قوانين الاحوال الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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