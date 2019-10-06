الحريري وصل إلى مطار أبوظبي للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الاماراتي اللبناني

وصل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى مطار أبو ظبي في ​الإمارات العربية المتحدة​، في زيارة رسمية تستمر يومين، على رأس وفد وزاري وإقتصادي، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الاماراتي اللبناني.

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