أنور الخليل: لبنان سيتجاوز محنته بهمة شبابه

أكد أمين عام ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​ أن "​لبنان​ سيستطيع ان يتجاوز محنته بهمة شبابه وبمبادراتهم وقدرتهم على تحرير عقولهم"، مشيرا الى ان "​حرية التعبير​ حق دستوري كفله الدستور،لكن سقفه هو إحترام قواعد العيش المشترك و الحقيقة وعدم إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات واحترام اصول التخاطب مع الآخر"

وخلال استقباله في دارته في ​حاصبيا​ ،مجموعة من ​الطلاب​ يمثلون جميع بلدات قضاء حاصبيا بما فيها العرقوب،شدد النائب الخليل أن "الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الحالية هي نتاج لتراكم الخلل و​الفساد​ الإداري لسنوات طويلة وبأن الوضع لن يتحسن إلا بالإعتراف بخطورة الوضع الذي نمر به و بتطبيق الإصلاحات الضرورية لإعادة الثقة الداخلية والدولية ب​الحكومة​ والسلطة"، معتبرا ان "إدارة الأزمة الحالية تبدأ بتطبيق ​خطة الكهرباء​ من خلال تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة للقطاع ومن خلال إحالة مشروع موازنة ٢٠٢٠ إلى ​مجلس النواب​ مع الإلتزام بتطبيق ال٢٢ بند التي تم الإتفاق عليها من جميع الأطراف خلال حوار ​بعبدا​ الإقتصادي".