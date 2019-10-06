أنور الخليل: لبنان سيتجاوز محنته بهمة شبابه

أكد أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أن "لبنان سيستطيع ان يتجاوز محنته بهمة شبابه وبمبادراتهم وقدرتهم على تحرير عقولهم"، مشيرا الى ان "حرية التعبير حق دستوري كفله الدستور،لكن سقفه هو إحترام قواعد العيش المشترك و الحقيقة وعدم إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات واحترام اصول التخاطب مع الآخر"
وخلال استقباله في دارته في حاصبيا ،مجموعة من الطلاب يمثلون جميع بلدات قضاء حاصبيا بما فيها العرقوب،شدد النائب الخليل أن "الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الحالية هي نتاج لتراكم الخلل والفساد الإداري لسنوات طويلة وبأن الوضع لن يتحسن إلا بالإعتراف بخطورة الوضع الذي نمر به و بتطبيق الإصلاحات الضرورية لإعادة الثقة الداخلية والدولية بالحكومة والسلطة"، معتبرا ان "إدارة الأزمة الحالية تبدأ بتطبيق خطة الكهرباء من خلال تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة للقطاع ومن خلال إحالة مشروع موازنة ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب مع الإلتزام بتطبيق ال٢٢ بند التي تم الإتفاق عليها من جميع الأطراف خلال حوار بعبدا الإقتصادي".
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