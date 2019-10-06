قاضٍ يحاول الانتحار فور إصداره حكمًا ببراءة متهمين

دبي - بواسطة محمد فارس نجا قاضٍ من محاولة انتحار، عندما أطلق النار على صدره، داخل قاعة محكمة يالا الإقليمية في تايلاند، مساء الجمعة؛ بعدما أصدر حكمًا يقضي ببراءة 5 مدانين، اتهموا بجرائم خطرة تمس أمن البلاد. وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أمس السبت أن الحضور داخل قاعة المحكمة «أصيبوا بصدمة، بعدما أخرج القاضي خاناكورن بيانشانا مسدسًا من جيبه وحاول قتل نفسه، حيث نقل على أثر ذلك إلى المستشفى، وخضع للفور لعملية جراحية، ووُصفت إصابته بالمُهددة للحياة».

وبحسب وسائل إعلامية محلية، فإن «محاولة بيانشانا الانتحار أثارت المخاوف حول ما إذا كان أجبر على تغيير حكمه بحق المدانين الخمسة، ولا سيما أنه قبل جلسة النطق بالحكم نشرت عبر الإنترنت وثيقة من 25 صفحة، تتحدث عن القضية ذاتها بالتفصيل، وعن وجود خلافات بين القضاء حولها، وطبيعة الحكم فيها»، لكن تم حذف الوثيقة بعد ساعات من نشرها، ولم تعلق محكمة العدل على محتواها.

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