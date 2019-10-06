شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: أعداء مصر يشنون حربا نفسية.. ودورنا المواجهة بنشر الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت الكاتبة فريدة الشوباشى، القنوات الإخوانية التى تبث من دول معادية لمصر، بجانب المؤسسات الدولية التى تصدر تقارير تنتقد الأوضاع داخل مصر عبارة عن حروب نفسية أطلقها الأعداء على مصر، الأمر الذى يتطلب المواجهة بنشر الوعى وهذا دور الإعلام.

وقالت "الشوباشى" إن كلمة الرئيس السيسى خلال كلمته فى ذكرى نصر 6 أكتوبر المجيد، تؤكد أن الرئيس السيسى مطلع بشكل دقيق على كل ما يجرى ضد مصر، سواء فى الداخل أو الخارج، موضحة أن الأمواج العاتية تتمثل فى كل الجهات والتنظيمات الإرهابية التى تحاول إعاقة التنمية في مصر، وأن تسترد مصر مكانته الحقيقية، مشيرة إلى أن حرب أكتوبر التى نحتفل بذكرها أصابت إسرائيل فى مقتل.

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وأكدت أن هناك أعداء لمصر، ينهارون عندما يجدون الرئيس السيسى يتكلم باسم القارة السمراء وعندما تحدث تنمية وتقدم داخل مصر، مضيفة :" الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، يريد أن يقاسمنا فى كل شيء متصورا أنه لازال فى الامبرطورية التركية والتى كانوا يسمونها بالوهم الخلافة الإسلامية".

وأشارت إلى أن مصر عصية على كل أعدائها نظرا لأن القيادة السياسية الحالية تحترم شعبها ومؤمنة بقوة الجيش المصرى، موضحا أن الأمواج العاتية التى يقصدها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه ممثلة فى قنوات الإخوان التى تبث من دول معادية لمصر مثل تركيا وقطر وكل الجهات التى تتمنى الشر لمصر.