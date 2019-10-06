شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التعديلات الجديدة بقانون حماية الآثار للتصدى لبيعها خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد حكومة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، لمجلس النواب خلال الأيام القادمة لإحالته للجنة المختصة.

ونرصد أبرز ما جاء فى التعديل :

- تم إضافة مادتين جديدتين للقانون

- يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.