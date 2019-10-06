أمين "البحوث الإسلامية": الأزهر أسهم بدور فعّال في نشر الوسطية والاعتدال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال زيارته لكينيا عددًا من الرموز الدينية وبعض خريجي الأزهر الشريف، في لقاء أولي نظمته السفارة المصرية بكينيا.

وقال عياد، خلال اللقاء، إن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أسهم بدور فعّال في نشر الوسطية والتسامح والاعتدال وإثراء الحوار المتبادل مع مختلف دول العالم لدعم أواصر السلام بين الناس من خلال التقريب بين أتباع الأديان المختلفة، ليتعايش الناس فيما بينهم تحت راية واحدة تُعلي صالح الإنسانية وتنبذ التطرف والإرهاب.

وأضاف عيّاد، أن الأزهر الشريف يبذل الجهود الممكنة لدعم الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، ضمن استراتيجية الدولة المصرية ودورها العالمي في مواجهة قوى التطرف والإرهاب، حيث يسعى لتوفير عناية خاصة ورعاية علمية لهؤلاء الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، فضلًا عن زيادة عدد المنح المقدمة لطلاب كل دولة.

وعبر الحضور، عن سعادتهم وانتمائهم للأزهر الشريف، مؤكدين على دوره في نشر التسامح والسلام من خلال جهود الإمام الأكبر وجولاته المختلفة لنشر السلام بين مختلف شعوب العالم، ورغبتهم في زيادة التعاون بينهم وبين الأزهر لما له من مكانة عالمية ورسالة سامية وأهداف نبيلة تخدم البشرية وترسخ لكل القيم والمعاني العظيمة.