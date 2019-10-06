إحباط ترويج 200 قرص مخدر ابتلعها نزيل بسجن الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب

أحبط ضباط مباحث سجن الزقازيق العمومي، بالشرقية، اليوم الأحد، ترويج 200 قرص مخدر ابتلعها سجين، عقب حصوله عليها من أحد أقاربه خلال جلسة محاكمته.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد هاني عبد الله، مأمور سجن الزقازيق العمومي، بضبط 200 قرص مخدر بحوزة السجين "عماد.خ. ف" 34 عاماّ، محبوس على ذمة القضية رقم 15835 لسنة 2013 جنايات مركز الزقازيق، في قضايا قتل عمد وشروع في قتل وحيازة سلاح واستعراض قوة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، عن ورود معلومات سرية لضباط مباحث سجن الزقازيق العمومي، بحصول المتهم على 8 أمبولات بلاستيك بداخلها مواد مخدرة، خبأها داخل أطعمة، وابتلعها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم عقب عودته للسجن قام باستخراجها، ليتم القبض عليه، وتحريز المضبوطات، والتي تبين أنها عبارة عن 200 قرص مخدر.