الأعلى للجامعات: فتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية (2019-2020)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشر لعام (2019-2020) لجائزة خليفة التربوية، وذلك في 9 مجالات في الميدان التربوي، يندرج تحتها 18 فئة تغطي مختلف أوجه منظومة التعليم بشقيه العام والعالي على مستوى دولة الإمارات والعالم العربي.

وقال المجلس الأعلى للجامعات، في بيان، إنه يمكن الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالجائزة وشروط الترشح من خلال زيارة الموقع الرسمي للجائزة، اضغط هنا

وتابع الأعلى للجامعات: "على أن يتم اتباع كافة التعليمات المذكورة على الموقع من حيث استيفاء المستندات المطلوبة والتسجيل إلكترونيًا وتحميل الوثائق المطلوبة للترشح وذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2019".