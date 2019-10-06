الرئيس اليمنى يهنئ السيسي بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

بعث الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار السادس من أكتوبر المجيدة.
المصرية والأمة العربية".
وقال الرئيس اليمنى - في برقيته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأحد: " نستذكر بكل فخر واعتزاز تلك الانتصارات الخالدة للأمة العربية؛ دفاعًا عن الأراضي
سبتمبر المجيدة، الذي قدم فيها الكثير من التضحيات حتى انتصرت الجمهورية، وتم القضاء على حكم الإمامة الكهنوتي".
وأضاف: "أن القوات المسلحة المصرية قدمت أروع الدروس في التضحية والدفاع عن الأراضي المصرية وقدم رجالها أرواحهم فداءً لأرضهم حتى تحقق النصر، ولن ينسى اليمنيون وقوف مصر شعبًا وقيادة إلى جانبهم ومساندة الجيش المصري لثورة الـ26 من
وأشار إلى دور مصر في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ضد المليشيات الحوثية؛ دفاعًا عن الشعب اليمني وإرادته.
وأكد الرئيس اليمني أن الذكرى الـ46 لانتصار أكتوبر ستظل ملحمة خالدة يتذكرها العرب بكل فخر، سطرها شهداء مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم في هذه الحرب لتحرير الأراضي المصرية.
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