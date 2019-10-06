الجزائر..أكثر من نصف شركات البناء توقفت بسبب الأزمة السياسية

أفادت إحصائيات رسمية في الجزائر بأن 60% من الشركات العاملة في مجال البناء اضطرت إلى وقف نشاطها، بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وقال رئيس "كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين"، عبد الوهاب زياني، أثناء مقابلة أجراها مع الإذاعة الرسمية الثالثة، إن "زهاء 60% من الشركات الناشطة فيمجال البناء والمقاولة أوقفت نشاطها أو على وشك أن تفعل ذلك، لأنها لم تجد من ينقذها".
ويعتقد زياني أن الأزمة ليست اقتصادية وإنما لها ارتباط وثيق بالتطورات التي شهدتها البلاد من الناحية السياسية، مبرزا أن السياسة
وفي نفس هذا السياق، أوضح عبد الوهاب زياني، أن الطلب على مواد البناء انخفض بـ 20%، بسبب توقف المشاريع، في حين تراجعت مبيعات مصانع الإسمنت الخاصة بـ 40%.
وتعرف الجزائر أزمة سياسية بسبب احتجاجات شعبية مستمرة منذ 22 فبراير المنصرم، تطالب بمحاربة الفساد والتخلص من جميع رموز حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
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