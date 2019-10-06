مقتل وإصابة 77 مسلحا لـ"طالبان" إثر الغارات الأمريكية غربي أفغانستان

شنت القوات الأمريكية عدة غارات جوية لدعم القوات الأفغانية في إقليم بادجيس غربي أفغانستان أسفرت عن مقتل 42 وإصابة 35 آخرين من مسلحي حركة طالبان. طالبان. وذكر مكتب حاكم إقليم بادجيس في بيان -بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن القوات الأمريكية شنت عدة غارات جوية في منطقة باجاك الواقعة في ضواحي مدينة قلعة ناو عاصمة بادجيس. عدة غارات جوية في منطقة باجاك الواقعة في ضواحي مدينة قلعة ناو عاصمة بادجيس. مشيرًا إلى أن تلك الغارات جاءت لدعم القوات الأفغانية خلال استجابتها لهجوم منسق من جانب طالبان على نقاط تفتيش.



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