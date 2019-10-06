حمدوك والبرهان يغادران الخرطوم لبدء جولة خليجية مفاجئة

أفاد مراسل روسيا اليوم بأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، يغادران اليوم الأحد الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى سيزور السعودية والإمارات.

وأكدت صحيفة "الانتباهة" السودانية أن حمدوك والبرهان يزوران

اليوم الرياض للقاء العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، ثم سيتوجهان غدا إلى أبوظبي للقاء ولي عهدها محمد بن زايد.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن الوفد السوداني رفيع المستوى

يضم كلا من وزيرة الخارجية، أسماء عبد الله، ووزير المالية، إبراهيم البدوي، ووزير التجارة والصناعة، مدني عباس، ومدير جهاز المخابرات العامة، أبو بكر دمبلاب، مضيفة أن الزيارة المفاجئة تأتي بدعوة من الدولتين الخليجيتين بهدف بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بالإضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها السودان.