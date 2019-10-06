6 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري أقدمهم الأسير أحمد غنام المضرب عن الطعام منذ (85) يومًا.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم الأحد - أن الأسير أحمد غنام (42 عاما) من دورا جنوب الخليل مضرب منذ (85) يوما، وهو معتقل منذ 18 يونيو الماضي، وأسير سابق قضى ما مجموعه تسع سنوات، وعانى سابقا من إصابته بالسرطان الدم.



وأضاف البيان أن الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس مضرب منذ (75) يوما، معتقل منذ شهر فبراير، وهو أسير سابق

قضى ما مجموعه سبع سنوات في معتقلات الاحتلال، موضحا أن الأسير طارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين مضرب منذ (68) يوما، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (11) عاما ما بين أحكام واعتقال إداري، وكان آخر اعتقال له في تاريخ 23 فبراير.أما الأسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله فمضرب منذ (15) يوما، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (15) عاما



وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير مصعب الهندي (29 عاما) من بلدة تل في محافظة نابلس مضرب منذ (13) يوما، جرى اعتقاله في تاريخ الرابع من سبتمبر الماضي لمدة ستة شهور، اعتقل عدة مرات سابقا من بينها عدة اعتقالات إدارية، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه 24 أمر اعتقال إداري.



أما الأسيرة هبه اللبدي (24 عاما) وهي تحمل الجنسية الأردنية بجانب الجنسية الفلسطينية مضربة منذ (13) يوما، اعتقلت من على معبر جسر الملك حسين الفاصل بين الأردن والضف الغربية أثناء توجهها لزيارة عائلتها في محافظة جنين شمال الضفة، وحولت إلى التحقيق، واستمر التحقيق معها لمدة (25) يوما في ظروف قاسية وصعبة، وانتهى بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، وتقبع اليوم في معتقل (الجلمة).