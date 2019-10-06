العراق: انطلاق عملية تطهير محافظة الأنبار من خلايا داعش

أعلن قائد عمليات الأنبار بالعراق اللواء الركن ناصر الغنام، انطلاق عملية إرادة النصر السادسة؛ لتطهير مناطق المحافظة من خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي.



وقال الغنام - في تصريحات صحفية وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد : "إن الوضع الأمني في الأنبار آمن ومستقر و مسيطر عليه،

حيث أن المحافظة لم تشهد أي تجمع أو انطلاق أية تظاهرة".



ولفت إلى أنه تم انطلاق عملية (إرادة النصر) السادسة من ثلاثة محاور لتطهير مناطق الأنبار من خلايا تنظيم (داعش).

