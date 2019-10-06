باكستان وأمريكا تبحثان التطورات الإقليمية والوضع الراهن في كشمير

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع السيناتور في الكونجرس الأمريكي "كريس فان هولين "، وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والوضع الراهن في كشمير.
التقى "هولين" بمدينة (مولتان) في إقليم البنجاب الباكستاني، وذلك بحضور السفير الأمريكي لدى باكستان "بول دبليو جونز"، حيث تم إبلاغ "هولين" بالوضع الأمني الراهن وانتهاكات حقوق الإنسان في كشمير من قبل الهند.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الأحد، أن "قريشي"
ودعا "قريشي" المجتمع الدولي إلى لعب دورًا إيجابيًا لحل مشاكل الشعب الكشميري، مؤكدًا ضرورة رفع حظر التجول في كشمير؛ لتوفير الإغاثة للشعب الكشميري.
من جهته.. أشاد السيناتور الأمريكي "كريس فان هولين" بالتزام باكستان للسلام الدائم في المنطقة.
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