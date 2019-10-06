شكرى يلتقى وزير خارجية الجبل الأسود ومسؤول ألمانى بمقر الخارجية غدا

يلتقي سامح شكري وزير الخارجية غداً الأثنين مع سرديان دارمانوفيتش وزير خارجية الجبل الأسود، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

يتناول اللقاء العلاقات المشتركة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم الأحد، إن الوزير شكرى سيلتقى بعد ظهر غد الاثنين مع نوربرت روتجن رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبوندستاج، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو .

إن الوزير شكرى سيلتقى بعد ظهر غد الاثنين مع نوربرت روتجن رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبوندستاج، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو .

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