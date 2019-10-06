مقتل وإصابة أكثر من 70 مسلحاً من طالبان إثر غارات أميركية في أفغانستان

قُتل وأصيب أكثر من 70 مسلحاً من حركة طالبان في غارات جوية، نفذتها القوات الأميركية بدعم القوات الأفغانية في إقليم بادغيس، طبقاً لما ذكرته مصادر إعلامية أفغانية اليوم الأحد.
وذكرت الحكومة الإقليمية في بيان أن القوات الأميركية نفذت الغارات الجوية في منطقة "باجاك" الواقعة في ضواحي مدينة قلعة ناو، عاصمة إقليم بادغيس.
وأضاف البيان أن القوات الأميركية نفّذت الغارات الجوية لدعم القوات الأفغانية التي كانت ترد على هجوم منسق شنته طالبان على مواقع أمنية.
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وذكر مكتب الحاكم أن الغارات الجوية قتلت 42 مسلحاً من طالبان وأصابت 35 آخرين على الأقل.
وصادرت قوات الأمن ست نظارات رؤية ليلية وكمية كبيرة من الأسلحة، في أعقاب الاشتباك، حسب البيان.
وفي سياق متصل، قتلت القوات الخاصة الأفغانية 5 من عناصر حركة طالبان و2 من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عمليات نفذتها في ثلاثة أقاليم خلال الساعات الـ24 الماضية.
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