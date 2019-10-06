كوريا الشمالية تؤكد عدم اهتمامها بالتفاوض مع واشنطن حول النووي

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أنها "ليست مهتمة" بمواصلة المفاوضات حول النووي ما لم تتخل الولايات المتحدة عن سياستها "العدوانية"، موضحة أنه أمام واشنطن "حتى نهاية العام" لاتخاذ إجراءات، غداة فشل مشاورات في السويد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية قولها إن بيونج يانج "ليست مهتمة بإجراء مفاوضات طالما أن الولايات المتحدة لم تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد لسياستها العدوانية". وأكدت أن "مصير الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بين أيدي واشنطن وآخر موعد لذلك هو نهاية العام".

في المقابل، أكدت الولايات المتحدة، اليوم، أنها أجرت "محادثات جيدة" مع كوريا الشمالية في السويد، على الرغم من أن بيونج يانج حملتها مسؤولية فشل هذه المباحثات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورجان أورتيجاس، في بيان إن "التصريحات التي أدلى بها وفد كوريا الشماليّة في وقت سابق لا تعكس مضمون ولا روح المشاورات اليوم والتي استمرت ثماني ساعات ونصف الساعة، لقد طرح ممثلو الولايات المتحدة أفكاراً خلاقة وأجروا محادثات جيّدة مع نظرائهم الكوريين الشماليين".

وكان كبير مفاوضي كوريا الشمالية كيم ميونج جيل أعلن أمس السبت، توقف المحادثات النووية التي كانت تجري في السويد على مستوى فرق العمل بين بلاده والولايات المتحدة. وأشار إلى أن القرار استند إلى أن المفاوضين الأميركيين لم "يغيروا وجهة نظرهم أو موقفهم القديم".