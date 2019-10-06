نيويورك تايمز: ليس رائد فضاء.. الإمارات اشترت مقعدا للمنصوري بملغ ضخم

كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أن الإمارات اشترت مقعدا لأحد طياريها في رحلة للفضاء مقابل مبلغ ضخم، مما أثار انتقادات إزاء هذه الخطوة المتناقضة مع ما تتداوله وسائل إعلام بالبلاد.

ويوضح كينيث تشانغ في تقريره أن الإمارات دفعت مبلغا ضخما لموسكو مقابل إتاحة الفرصة أمام الطيار الإماراتي هزاع المنصوري (35 عاما) للذهاب إلى الفضاء، كغيره من الراغبين.

ويضيف التقرير أن مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي ودون أن يمتلك مركبة فضائية خاصة به، اشترى مقعدا من وكالة الفضاء الروسية على متن المركبة "سيوز"، وذلك بالطريقة نفسها التي يشتري بها سائحو الفضاء الأثرياء مقاعد على الرحلات المتوجهة إلى المحطة الفضائية.

ويشير الكاتب إلى أنه لهذا السبب تقول وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن المنصوري "مشارك في رحلات الفضاء" وليس رائد فضاء محترفا.

ويضيف أنه لم يُكشف عن المبلغ المدفوع، وأن المنصوري ومساعده سلطان النيادي اختيرا من بين أكثر من أربعة آلاف من المتقدمين الذين أرادوا ملء مقعد سيوز.



المصدر : نيويورك تايمز+ الجزيرة

