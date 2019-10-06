“أمواج عاتية”… السيسي يوجه رسالة إلى الشعب المصري عن الحرب الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن أشكال الحرب وأساليبها تغيرت وباتت تستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية.

وقال السيسي، في كلمته اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار حرب 6 أكتوبر ضد إسرائيل، إن “يوم السادس من أكتوبر عام 1973 لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار، بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب استمد من تاريخه العريق صلابة وقوة لا تقهر”.

وأضاف أن “من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث في تلك الفترة… وأن نوضح بجلاء كيف كان الاختبار قاسيا وكيف استطاع المصريون تجاوزه بنجاح وكيف تكاتف الشعب كله وراء قواته المسلحة، ليصبح الشعب كله جيشا، ليخرج من هذه الملحمة نصرا يرد الاعتبار ويفتح الأبواب أمام استعادة الأرض وتحقيق السلام معا”.

ورأى السيسي أن “قدر هذا الوطن أن يتعرض لأمواجٍ عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصري، الذي يربطه بأرضه رباطٌ وثيق، ويربطه بجيشه الوطني ميثاقٌ وعهد بالحفاظ على الأرض وحماية الشعب وصون الكرامة الوطنية”.

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وقال إنه “خلال العقود الأخيرة، تغيرت أشكال الحرب وأساليبها وصولاً إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، ولتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، حرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب، تستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها هي الحصن والملاذ”.

وأضاف أنه “في تلك الحرب التي تعتمد على الخداع والأكاذيب والشائعات يكون النصر فيها معقوداً على وعي كل مواطن وعلى مفاهيمه وأفكاره ومعتقداته، ولذلك فإنني على ثقة كاملة من النصر في تلك الحرب ليقيني التام بأن الشعب المصري بأغلبيته الكاسحة يدرك بقلبه السليم الصدق من الافتراء، وأن هذا الشعب الأصيل سئم من الخداع والمخادعين ومن كثرة الافتراء على وطنه بالباطل”.

وأكد السيسي أن “الشعب المصري الذي حقق عام 1973 ما ظنه الجميع مستحيلاً، والذي حافظ على السلام في منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة بعدها، وتحمل في سبيل ذلك سَيْلٌ لم ينقطع من الهجوم والتشكيك، لقادرٌ بإذن الله على مواصلة انتصاراته والحفاظ على وطنه وحماية دولته ومؤسساتها، يقيناً منه بأنها مؤسسات وطنية مخلصة تعمل من أجل حماية أمنه وصون استقراره وتعظيم إنجازاته”.

ووجه الرئيس المصري التحية إلى نظيره الراحل أنور السادات وشهداء القوات المسلحة، قائلا إن “أبناءكم وأحفادكم لعاقدون العزم على مواصلة مسيرتكم، وعلى الحفاظ على ما تركتموه لنا من وطنٍ حر، تحت السيادة الوطنية، لا يقبل المهانة ولا الخضوع، لا تخدعه الأكاذيب ولا تهزمه الحرب النفسية”، مضيفا أن “مصر ستظل أبداً بإذن الله وطناً منصوراً مرفوع الراية وشاهداً على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم مهما تعددت أشكال الحرب وتغيرت أساليبها”.