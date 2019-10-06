كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو ترسل مذكرة احتجاج إلى الولايات المتحدة بشأن استجواب نائبة روسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت السفارة الروسية في الولايات المتحدة مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية بشأن استجواب مكتب التحقيقات الفيدرالي لأحد النواب الروس في مطار بنيويورك خلال الليل.

وقالت السفارة الروسية في بيان نشر استجوب النائبة الروسية "إنغا يوما شيفا" لمدة ساعة قبل مكتب التحقيقات الفدرالي لدى وصوله إلى نيويورك هنا على صفحة الفيسبوك لها. ولم يحدد المطار الذي وصلت إليه.

وأضافت السفارة نقلًا عن السفير الروسي أناتولي أنتونوف: "طُلب منها الذهاب إلى غرفة منفصلة وبدأ ضابط في مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم نفسه، واستجوبها لمدة ساعة"

وقال السفير، "علاوة على ذلك، عُرضت عليها مقابلة ضابط مكتب التحقيقات الفيدرالي بطريقة غير رسمية".

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب عدد من القضايا من سوريا إلى أوكرانيا بالإضافة إلى مزاعم التدخل الروسي في السياسة الأمريكية، وهو ما تنفيه موسكو.

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وفي سبتمبر، رفضت واشنطن إصدار تأشيرات لعشرة أعضاء من وفد روسي يسافرون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووصفت موسكو الخطوة الأمريكية بأنها فاحشة وانتهاك للالتزامات الدولية".

وقالت السفارة أن يوماشيفا التي حصلت على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة لحضور منتدى حوار روس الذي يعقد في كاليفورنيا اليوم الاحد. وفي مجلس النواب بالبرلمان الروسي - المعروف باسم مجلس الدوما - تنسق العلاقات مع الكونغرس الأمريكي.

ووصف رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين استجواب يوماشيفا بأنه "استفزاز ساخر".

وقال المكتب الصحفي اليوم الأحد: "تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية هي مثال آخر على انتهاك لالتزاماتها الدولية".

