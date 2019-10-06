كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الباكستانية تعترض مسيرة في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت الشرطة الباكستانية، مسيرة قام بها آلاف الأشخاص في كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان والذين أرادوا التحرك نحو خط السيطرة العسكري الذي يقسم المنطقة بين باكستان والهند.

ويحتج المتظاهرون على الإغلاق في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وضعت الشرطة حاويات شحن على الطريق ونشرت مجموعة كبيرة من الضباط بالقرب من جاسكول، على بعد 8 كيلومترات من الحدود لإيقاف أنصار جبهة تحرير جامو - كشمير، التي أعلنت أنها تعتزم عبور الحدود لمساعدة الكشميريين تحت القمع الهندي.

وقال عبد الحميد بوت، أحد قادة جبهة الملك عبد الله، اليوم الأحد إن المحتجين سيشنون اعتصامًا حتى يتم إزالة الحصار.

وقال ضابط الشرطة أرشد نقفي إنه لن يُسمح للمتظاهرين بالاستمرار بسبب تهديد "نيران العدو غير المبررة".

وفرضت الهند حظر تجول صارم في الخامس من أغسطس بعد تجريد كشمير التي تسيطر عليها الهند من ولايتها.

و قد قالت الشرطة الهندية، امس السبت، إنه اصيب عشرة أشخاص على الأقل في انفجار قنبلة يدوية قرب مبنى حكومي في كشمير الخاضعة للحكم الهندي.

وأضاف المدير العام للشرطة ديلباغ سينغ إن الانفجار ناجم عن "هجوم مسلح" ووقع بالقرب من مكتب مسؤول مدني في بلدة أنانتناج الجنوبية. واضاف ان الجرحى من بينهم ضابط شرطة وصحفي وأن جميع الجرحى كانت اصابتهم طفيفة.

وقال دون الخوض في تفاصيل "كان هجوما متشددا.. تحقق الشرطة لتحديد الجاني والقبض عليه."

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

بدأ الصراع على كشمير في أواخر الأربعينيات، عندما حصلت الهند وباكستان على استقلالهما من الإمبراطورية البريطانية وبدأتا القتال على مطالبهما المتنافسة.

في أغسطس، جردت نيودلهي المنطقة من سلطاتها المتمتعة بحكم شبه ذاتي ونفذت حملة صارمة، واحتجزت الآلاف من الناس. وقد أغلقت أيضا خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.

اندلع تمرد مسلح كامل في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية منذ عام 1989 سعيًا وراء كشمير موحدة - إما تحت الحكم الباكستاني أو مستقلة عن كلا البلدين.

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قُتل حوالي 70 الف شخص في الانتفاضة وفي حملة عسكرية هندية. تتهم الهند باكستان بتدريب وتسليح المتمردين، وهي تهمة تنفيها إسلام أباد.

وفي وقت سابق، علنت باكستان إن إطلاق النار من جانب القوات الهندية عبر الحدود شديدة التسليح في منطقة كشمير المتنازع عليها أسفر عن مقتل أحد جنودها خلال الليل.

قال بيان عسكري اليوم السبت إن القوات الهندية فتحت النار "دون استفزاز" في قطاع هاجيبير في الجانب الباكستاني من كشمير، مما أسفر عن مقتل جندي.

كما قتلت نيران هندية في نفس المنطقة جنديًا باكستانيًا يوم الخميس الماضي.

و في وقت سابق، اعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده بنيران هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه يوم 16 اغسطس. كما كان قد سبق وأعلنت باكستان، مساء الخميس 15 أغسطس، مقتل ثلاثة من جنودها وخمسة جنود هنود بتبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، في واحد من أدمى الاشتباكات بين الجيشين هذا العام.

وصرح اللواء آصف غفور، في تغريدة سابقة على "تويتر" بأن "القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة".

وأضاف غفور أنه "يستمر التبادل المتقطع لإطلاق النار".

يأتي سقوط القتلى في فترة تشهد توترا متزايدا بين الجارتين النوويتين بعدما ألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الذي تديره من إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، مما أثار غضب باكستان التي تطالب أيضا بالسيادة على المنطقة.

غالبًا ما تتبادل باكستان والهند إطلاق النار عبر الحدود العسكرية التي تقسم كشمير، والتي تطالب بها الدولتان.

يذكر أن وزارة الخارجية الباكستانية، استدعت عقب الحادث نائب المفوض السامى الهندى غوراف أهلواليا، لإبلاغه احتجاجها الشديد على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، واستهداف المدنيين فى كشمير.

ازدادت التوترات بين الجارتين المسلحتين نوويا في جنوب آسيا منذ 5 أغسطس، عندما خفضت الهند من الحكم الذاتي لجانبها من كشمير وفرضت حظر التجول.

