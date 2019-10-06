كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية لا ترى الأمل في الولايات المتحدة لتقديم خطط بديلة في غضون أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كوريا الشمالية اليوم الاحد، إنه لا توجد وسيلة للولايات المتحدة لتقديم خطط بديلة لمحادثاتها النووية المتوقفة في غضون أسبوعين.

ويجري البلدان محادثات على مستوى العمل في السويد، ولكن هذه المحادثات توقفت. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قبلت دعوة السويد للعودة لمزيد من المناقشات مع بيونج يانج خلال أسبوعين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية: "أن البلاد ليست لديها الرغبة في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتخذ واشنطن إجراءات عملية "لسحب سياساتها العدائية بشكل لا رجعة فيه" من الشمال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية.

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وكانت المحادثات، التي عقدت في مركز معزول للمؤتمرات على مشارف ستوكهولم، هي أول مناقشة رسمية من نوعها منذ التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في يونيو واتفقا على استئناف المفاوضات التي توقفت بعد فشل القمة التي عقدت في فيتنام في فبراير.

ويوم السبت، اتهم المفاوض كيم الولايات المتحدة بعدم وجود نية لحل الصعوبات من خلال الحوار، ولكنه قال: "أن نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية لا يزال ممكنًا".

وأضاف: "أن ذلك لن يحدث إلا "عندما تتم إزالة جميع العقبات التي تهدد سلامتنا والتحقق من تنميتنا بالكامل دون أي ظلال من الشك"، في إشارة واضحة إلى رغبة كوريا الشمالية لواشنطن في تخفيف الضغط الاقتصادي.

